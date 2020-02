Deceuninck-Quick Step stelt terugreis vanuit Valencia uit door storm, Sport Vlaanderen waagt het er wel op

Feest voor Deceuninck-Quick Step op de slotdag van de Ronde van Valencia. Fabio Jakobsen sprintte namelijk naar de etappezege. Na afloop van de rit kwam er wel minder nieuws voor de renners want voorlopig kunnen ze nog niet terug naar huis keren.

Door de storm Ciara heeft de ploeg besloten om de nacht nog in Spanje door te brengen. Er is namelijk onzekerheid of de vlucht van München naar Brussel wel zal doorgaan. De renners en staf zullen dan proberen om op maandag via Barcelona naar België te komen.

De ploeg van Lotto-Soudal ging sowieso pas om maandag terugkeren. Greg Van Avermaet blijft dan weer in Spanje om te trainen met het oog op de Ronde van Algarve. De renners van Sport-Vlaanderen wagen er zich wel aan en proberen via München vandaag tot in België te geraken.