Jakobsen klopt Groenewegen en wint de slotrit in Valencia, Pogacar eindwinnaar

Fabio Jakobsen heeft de slotrit in de Ronde van Valencia op zak gestoken. De Nederlandse kampioen op de weg versloeg zijn landgenoot Dylan Groenewegen en John Degenkolb in de sprint. Tadej Pogacar is eindwinnaar.

De Canadees Hugo Houle (Astana), de Italiaan Francesco Romano (Bardiani-CSF-Faizanè) en de Spanjaarden Sergio Samitier (Movistar) en Jon Agirre (Kern Pharma) trokken al vroeg in de etappe ten aanval. Het viertal kreeg van Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick Step nauwelijks voorgift. Op acht kilometer van het einde werden ze opnieuw opgeslokt door het peloton. Zoals verwacht eindigde de etappe dan ook op een massasprint. Jakobsen werd uitstekend gebracht en klaarde de klus. Dylan Groenewegen slaagde er niet in om hem nog te passeren. John Degenkolb vervolledigde de top 3 van de etappe. De leiderstrui van Tadej Pogacar kwam niet meer in gevaar, de Sloveen is zo eindwinnaar.