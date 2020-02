Megatalent Tadej Pogacar wint meteen eerste seizoenswedstrijd: "Doet veel deugd na al dat harde werk"

In de Ronde van Valencia flitste het Sloveense toptalent Tadej Pogacar afgelopen week naar twee ritzeges. In de biljartvlakke slotrit kwam zijn leiderstrui niet meer in gevaar.

Pogacar liet zich vorig seizoen zowat overal opmerken waar hij aan de start stond, maar in de Ronde van Spanje brak hij helemaal door. De neoprof won liefst 3 ritten en eindigde op het eindpodium. Dit jaar richt Pogacar zich in de maand juli op de Ronde van Frankrijk. In de Ronde van Valencia deed hij zich in elk geval al op een positieve manier opmerken: "Ik heb deze winter bijzonder hard gewerkt", vertelde hij na afloop van de slotrit. "Het doet dan ook zeer veel deugd dat ik zo aan het seizoen kan beginnen. Ik voel me heel goed, maar zo sterk als in de Vuelta ben ik nog niet. Ik ga nu op hoogtestage om nog wat extra aan mijn vorm te sleutelen." Tadej Pogacar se lleva la clasificación general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2020. #VCV2020 pic.twitter.com/2Fm8PiSiQk — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) February 9, 2020