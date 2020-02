🎥 André Greipel kan amper nog wachten om film 'De Stig' te bekijken: "Wat een inspiratie heeft die kerel"

Op 3 maart is het zover. Greipel heeft op zijn sociale kanalen alvast het promofilmpje van 'De Stig' geplaatst. "Ik nodig jullie allemaal uit om naar mijn film te komen kijken", zegt Stig Broeckx. "Het doel is om mensen te inspireren en te motiveren. Als ik dat kan doen met deze film, ben ik heel tevreden."

Volgens André Greipel komt dat alvast dik in orde. "Wat een inspiratie heeft deze kerel", spreekt de Duitse sprinter vol lof over zijn ex-ploegmaat bij Lotto Soudal destijds.

What an inspiration this guy has #STIG the movie pic.twitter.com/izswvlSEAZ