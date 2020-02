'De Tourmalet van de Emiraten', waar Alejandro Valverde koning is

Hij zal het niet meer doen in de regenboogtrui, maar de kans bestaat wel dat Alejandro Valverde evenveel keer gaat winnen op de Jebel Hafeet in 2020 dan in de vorige jaren. Er zal immers twee keer een aankomst van een rit in de UAE Tour liggen op de top van deze berg.

De moeite dus om eens nader in te zoemen op deze bijzondere beklimming die al enkele jaren de betere klimmers naar de Emiraten lokt. De Jebel Hafeet is een berg aan de grens tussen de Emiraten en Oman en wordt ook wel de 'Tourmalet van de Emiraten' genoemd.

Het is een beklimming over een afstand van iets meer dan twaalf kilometer voor wielrenners, met een gemiddelde stijgtegraad van 6,1%. Er worden 767 hoogtemeters overbrugd. Vaak komen renners die zich anders ook onderscheiden in het rondewerk op de Jebel Hafeet goed uit de verf.

Sinds 2015 wordt deze col aangedaan in het profwielrennen en eindigt elk jaar één etappe helemaal boven op de top. De eerste die daar zijn duivels ontbond was de Colombiaan Esteban Chaves, die het toen haalde voor Fabio Aru en een goede Wout Poels.

Het jaar nadien was dat van de verrassing, met de Est Tanel Kanger die zegevierde en bijvoorbeeld een Alberto Contador die bleef steken op een vijfde plaats. Ben Hermans werd toen in die etappe achtste. Rui Costa won er in 2017, voor Zakarin en Dumoulin.

Nadien kwamen de jaren van Valverde. Zowel in 2018 als 2019 was hij de beste. Naast hem waren er andere klinkende namen die ook meededen voor de prijzen: Julian Alaphilippe, Miguel Angel Lopez, Primoz Roglic, een jonge belofte als Gaudu... Kortom, altijd spektakel op de Jebel Hafeet.

Dit jaar zal de beklimming in twee verschillende etappes betwist moeten worden. Blijft Alejandro Valverde de koning van de Jebel Hafeet, met misschien een nog meer blinkende kroon. Of dient er zich een troonopvolger aan? We komen het te weten op 25 en 27 februari.