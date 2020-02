Wout Van Aert trekt op hoogtestage met duidelijk doel: "Hebben het vorig jaar gemerkt"

Wout Van Aert pakte nog snel een overwinning in het veldrijden, alvorens nu alles op het voorjaar op de weg te gaan zetten. Hoever staat hij en wat zijn zijn dromen?

"Ik zit op het niveau dat ik van mezelf verwacht en dat de mensen van mij verwachten", aldus Van Aert in Het Nieuwsblad.

Aanknopingspunt

"Dit is een aanknopingspunt om op verder te bouwen in functie van de voorjaarsklassiekers. We willen nu in februari op hoogtestage trekken omdat we hopen in de voorjaarsklassiekers top te zijn."

"De cross was een goede voorbereiding wat betreft explosiviteit en intensiteit, nu moet daar ook nog uithouding bijkomen."