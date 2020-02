Maleisiër vervolledigt hattrick in Tour de Langkawi, Walscheid behoudt wel groene trui

Max Walscheid zal opgelucht zijn dat de puntentrui nog steeds in zijn bezit is. In de meeste ritten in de Tour de Langkawi speelt hij een hoofdrol, maar niet in de zevende etappe. Die ging naar Mohd Hariff Saleh, die zowaar al zijn derde ritzege boekte.

Eens temeer draaide een etappe in de Tour de Langkawi uit op een massasprint. Al probeerden vijf vluchters dat wel te voorkomen. Ito, Van Dam, Kookhyun, McGeough en Haikal zaten in de ontsnapping van de dag. Zij bleven echter niet voorop. Opnieuw spurten dus en Saleh bleek de rapste te zijn, voor Matteo Pelucchi en Taj Jones. Saleh is de eerste Aziaat ooit die erin slaagt om drie etappes te winnen in dezelfde editie van de Tour de Langkawi. Walscheid behoudt nipt de puntentrui. Er wacht de renners nu enkel nog de slotrit naar Kuah.