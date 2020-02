Russische kampioen Vlasov zet de tweede rit in de Provence naar zijn hand en pakt de leiderstrui over van Bouhanni

De 23-jarige Aleksandr Vlasov heeft de tweede rit van de Ronde van de Provence achter zijn naam geschreven. Het was de derde profzege voor de jonge Rus, die vorig jaar nationaal kampioen werd en een rit won in de Ronde van Oostenrijk.

De renner van Astana reed alleen naar de finish. Het werd overigens net geen goud en zilver voor Astana, want Lutsenko verloor de sprint om de tweede plaats van de Nederlander Wilco Kelderman.

Nacer Bouhanni speelde geen rol van betekenis in de steile slot. De Fransman moet daags na zijn sprintzege de leiderstrui afstaan aan Vlasov. Het klassement ziet er na twee etappes zo uit:

#TDLP2020🇫🇷



After the bonus seconds on the line @W1lcokelderman sits 2nd on GC, 28" behind the race leader ahead of tomorrow's finish on Mont Ventoux.💪🏻#KeepChallenging pic.twitter.com/4I9OpRveC6