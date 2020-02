Alvarado haalt het opnieuw van Worst: "Opletten dat je niet omver waaide"

Ook in de laatste Ethias Cross kregen we bij de dames een vertrouwd beeld te zien: Alvarado en Worst die samen op pad gingen en zoals meestal eerstgenoemde die won op het einde. De hevige wind was zeker wel een factor om rekening mee te houden.

Opnieuw een overwinning erbij dus voor Ceylin del Carmen Alvarado. "Ik kom natuurlijk om voor de overwinning te rijden en ik ben blij dat het gelukt is. Ik voelde me toch wat vermoeid", reageerde de wereldkampioene in het flashinterview.

SPANNENDE STRIJD

Het was een mooi duel met Worst. "Het was een spannende strijd", knikte Alvarado, die het op het einde wel handig aanpakte. "Ik wilde op de eerste plaats zitten - dat is een goede positie want je kan zomaar niet passeren - en dat is gelukt."

En hoe was het crossen terwijl storm Dennis het bij momenten toch lastig maakte? "Bij die lange loopstrook bergop stond je stil. Daar kon je nog moeilijk vooruit. Het was opletten dat je niet omver waaide."