Nieuwkomer bij Deceuninck-Quick.Step laat tranen de vrije loop: "Niet gedacht dat ik deze titel ooit zou behalen"

Na meerdere jaren van pech eindelijk nog eens kunnen winnen, het doet wat met een mens. Ook Shane Archbold kan er nu over meespreken. Door Deceuninck-Quick.Step vooral aangetrokken om Sam Bennett te laten winnen, maar nu is Archbold zelf kampioen van Nieuw-Zeeland.

Archbold barstte na zijn overwinning uit in tranen. Uiteindelijk slaagde hij er wel in om uit zijn woorden te geraken. "Om te weten dat ik de nieuwe nationale kampioen ben en dat ik mijn trui ga kunnen tonen in sommige van de grootste koersen ter wereld, is een ongelooflijk gevoel. Na enkele jaren met zoveel blessures had ik niet gedacht dat ik deze titel ooit zou behalen."

Tijdens de wedstrijd was ook het timen van zijn inspanningen belangrijk. "Toen ik in de laatste 20 kilometer aanviel, zei ik tegen mezelf dat het nu of nooit was." Het draaide uit op een duel met George Bennett. "In de sprint wist ik dat ik de bovenhand had. Ik krijg niet dikwijls de kans om te winnen, maar als ik de kans krijg, probeer ik het te doen tellen."