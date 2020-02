Alvarado reed meer prijzengeld bijeen dan eender welke mannelijke collega

De triomf op het WK veldrijden was slechts één van de vele successen die Ceylin del Carmen Alvarado boekte in dit veldritseizoen. Ook op financieel vlak laat zich dat gevoelen. Niemand in veldritland koerste meer prijzengeld bijeen dan Alvarado.

Zelfs niet bij de heren elite. Volgens de cijfers van Het Laatste Nieuws is Eli Iserbyt daar de grootverdiener met 108 380 euro, voor Laurens Sweeck en Toon Aerts. Mathieu van der Poel komt wegens zijn beperkt programma pas daarna in deze rangschikking, met een totaal van 66 000 euro. Dat is dus ruim veertigduizend euro minder dan Eli Iserbyt. In vergelijking met Alvarado is er nog een groter verschil. De wereldkampioene is goed voor een prijzengeld van 126 180 euro. Daarmee doet ze ruimschoots beter dan al haar vrouwelijke en mannelijke collega's. BASISLOON EN STARTGELDEN Dat betekent evenwel niet dat zij ook effectief het meeste verdient dit seizoen. Er zijn immers ook nog het basisloon en de startgelden die in rekening gebracht moeten worden.