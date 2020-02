Omgewaaide boom en losgekomen finishboog: cross in Hulst was op het randje

Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado: zij waren de winnaars bij de elite in de Ethias Cross. Maar heel veel kan het toch niet gescheeld hebben of de cross werd afgelast. De zondagnamiddag verliep immers niet zonder incidenten, met dank aan storm Dennis.

Zo belandde er een omgewaaide boom op het parcours. Gelukkig gebeurde dit pas na de verkenning van de heren elite. Mocht er op dat moment wel een renner gepasseerd zijn, had er zich een klein drama kunnen voortdoen. Alles werd in het werk gesteld om snel takken te verwijderen en de boom weer van het parcours te krijgen.

AANKOMST PROBLEEMZONE

De start van de cross bij de vrouwen en de mannen vond een kwartier later plaats dan aanvankelijk voorzien. Het bleef wel niet bij dit ene incident, want de finishmat en de finishboog kwamen ook nog los. Telkens werd er adequaat ingegrepen zodat het euvel snel herstel werd.

Toch waren dit ook tekenen dat het kantje boord was om de cross al dan niet te laten doorgaan, maar dat is uiteindelijk dan toch gelukt, in tegenstelling tot in Merksplas.