Bij elke afspraak bij eerste zes en tweemaal top drie: Dylan Teuns al vroeg in het seizoen in grootse vorm

Met McLaren als cosponsor zal de Bahreinse wielerformatie zeker niet minder middelen hebben en ook Dylan Teuns lijkt mee te surfen op de golf van enthousiasme. De Belg verkeert al vroeg in het seizoen in goede vorm en heeft eigenlijk nog geen enkele afspraak gemist.

De cijfers zijn het beste bewijs. De eerste wedstrijd van Dylan Teuns voor Bahrein-McLaren in 2020 was de Ronde van Valencia. De rittenkoers bestond uit drie sprintersetappes en twee ritten waar de klimmerstypes meer hun ding konden doen. Tijdens die twee etappes moesten ze telkens met Teuns rekening houden.

VOOR DAN MARTIN

In de rit naar Cullera bleef het redelijk goed bijeen, maar was het wel een lastige aankomst. De klimmers die ook over een behoorlijke sprint beschikken, waren daar in het voordeel. Zoals ene Alejandro Valverde. De Spanjaard moest slechts één renner voor zich dulden, het supertalent Tadej Pogacar. Teuns werd daar heel knap derde. Hij hield bijvoorbeeld een Dan Martin achter zich.

De Sierra de Bernia was nog zo'n beklimming waar het voor sommigen naar uitkijken was en waar het voor anderen afzien was. Grotendeels dezelfde namen meldden zich daar. Pogacar was opnieuw de beste. Daarna volgde een groepje met Poels, Geoghegan Hart, Martin en Haig. Teuns was de beste man achter dit groepje.

BIJ DE BETERE KLIMMERS

Hij was in elk geval één van de betere klimmers in Valencia. De eerstvolgende wedstrijddag op zijn programma: de openingsrit in de Ruta del Sol. Met Fuglsang en Landa waren het alweer twee gevestigde waarden die de lakens uitdeelden. Die twee uitgezonderd bleek Teuns over de beste benen te beschikken. Zo smeerde hij Haig, Bilbao en Izagirre nog enkele seconden aan.

Kortom, op elke koers waar hij misschien wel iets kon doen, was Teuns op de afspraak. Niet dat dit een heel seizoen vol te houden is, maar na drie zo'n races is het nu al bijzonder knap. Overal waar het enigszins bergop loopt, zal Dylan Teuns dus wel een aardig woordje meespreken in de debatten.