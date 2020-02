Lotto-Soudal heeft beslist: geen John Degenkolb in de Omloop, maar wel deze namen

Geen John Degenkolb in de Omloop voor Lotto-Soudal. De Duitse sprinter zal wel starten in Kuurne-Brussel-Kuurne. Met Philippe Gilbert en Tim Wellens starten wel twee andere kopmannen in de Omloop.

Volgens Het Laatste Nieuws zal John Degenkolb niet aan de start verschijnen van de Omloop. Eerder werd gezegd van wel, maar Degenkolb zal wel deelnemen aan Kuurne-Brussel-Kuurne. De Duitse sprinter haakte ook al af voor de Ronde van de Algarve van deze week. Toch start Lotto-Soudal met enkele mooie namen in de Omloop. Zo zullen Tim Wellens en Philippe Gilbert kopman zijn voor de klassieker. In Kuurne-Brussel-Kuurne zal John Degenkolb dan weer uitgespeeld worden als kopman.