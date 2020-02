Befaamde dokter Mabuse moet wegens dopingadvies naar correctionele rechtbank

Op zijn 76ste krijgt Bernard Sainz, beter gekend als dokter Mabuse, nog te maken met justitie voor zijn aandeel in dopingzaken in het wielrennen. Er zijn immers beelden opgedoken die de Fransman in een slecht daglicht stellen.

Sainz was ook actief in de paardenrenner, maar toch vooral in het wielrennen. Zeker vanaf 1972. Hij werd nadien meermaals in verband gebracht met het doping aanleveren aan wielrenners. Zo was er destijds ook een link tussen hem en Frank Vandenbroucke.

NIEUWE FEITEN

Een onderzoek naar Vandenbroucke bracht Sainz in verband met in totaal 51 atleten. Een onderzoeksrechter in Parijs heeft de inmiddels oude man voor nieuwe feiten doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Volgens persbureau AFP is hij met een verborgen camera gefilmd terwijl hij dopingadvies gaf.

Sainz zal daarnaast ook vervolgd worden voor de onwettelijke uitoefening van het beroep apotheker en het verlenen van hulp bij gebruik van doping bij sporters of sportmanifestaties.