Drie nieuwkomers en twee afvallers: Lotto Cycling Cup telt dit jaar tien wedstrijden

Met het einde van februari stilaan in zicht nadert ook het begin van de Lotto Cycling Cup, het regelmatigheidscriterium voor de dames elite. Het volledige programma ligt inmiddels ook vast. Dit jaar zal de Cycling Cup bestaan uit tien wedstrijden.

Er is afscheid genomen van twee eendagskoersen: de GP Dottenijs en de Merxem Classic. In de plaats daarvan zijn er drie wedstrijden bijgekomen: de Ronde van Moeskroen, de 2 Districten Prijs Ekeren-Deurne en Grote Prijs Beerens.

START OP 1 MAART

Zo is het dus gekomen dat er een koers meer deel uitmaakt van de Lotto Cycling Cup dan vorig jaar. In totaal zullen in dit kader nu tien races afgewerkt worden. De eerste staat op 1 maart op de kalender met de Omloop van het Hageland. De eerstvolgende koersen zijn de Samyn voor dames, de Ronde van Moeskroen, de Trofee Maarten Wynants en Dwars door de Westhoek.

Na de Spar Flanders Diamond Tour worden in de zomer ook nog de 2 Districten Pijl Ekeren-Deurne, de Erondegemse Pijl, de Classic Sofie de Vuyst en de Grote Prijs Beerens betwist.