Enige nuance van toepassing bij hoge verwachtingen over de 'nieuwe' Quintana

Vroeg begonnen is half gewonnen, zo luidt het spreekwoord. En vroeg gewonnen is... Dat moet nog ingevuld worden. Wat een vroege zege voor een wielrenner wel doet: hoge verwachtingen scheppen. Daar is de atleet in kwestie niet altijd mee geholpen.

Neem nu Nairo Quintana. De Colombiaan kent de laatste jaren grote moeite om het niveau van destijds bij zijn doorbraak in het profpeloton te benaderen. Toch in een klassement in een grote ronde. Maar kijk, in de rit naar de Mont Ventoux in de Ronde van de Provence leek hij opnieuw als vanouds te dansen op de pedalen. Quintana smeerde de eerste achtervolgers anderhalve minuut aan, de kloof op de rest was meer dan twee minuten.

Een hele knappe overwinning, in elk geval. Maar zonder meer. Het is juist dat een renner in een nieuwe omgeving ook al eens een nieuw elan kan vinden. Wie weet is dat wel het geval voor Quintana bij Arkéa-Samsic. Al zegt niets ons dat hij straks in de grote ronden drie weken lang top zal zijn. Ook deze zege op de Ventoux niet.

GEREGELD GOEDE UITSLAGEN IN SEIZOENSBEGIN

De Zuid-Amerikaanse klimmer haalde wel vroeger dan vorig jaar een eerste zege binnen, maar veel scheelde het niet. Welgeteld twee dagen. Op 17 februari 2019 klom de voormalige Movistar-man naar een ritzege op de Alto de Palmas in de Ronde van Colombia. U zou het misschien niet denken, maar Quintana laat wel vaker goede uitslagen optekenen in het seizoensbegin.

In 2018 werd hij zowel tweede in de Ronde van Colombia als in de Ronde van Catalonië, dat jaar zijn eerste twee rittenkoersen. In 2017 wist hij nog vroeger te winnen dan dit jaar, met een ritzege op 4 februari in de Ronde van Valencia. Een dag later was ook de eindzege een feit. Het jaar voordien won de Colombiaan de Ronde van Catalonië en in 2015 was hij de beste in Tirreno-Adriatico.

VEEL OVERMACHT

Om maar aan te geven een overwinning vroeg in het jaar niet altijd het startschot is van een uitmuntend seizoen. Al is het wel lang geleden dat Quintana nog met zoveel overmacht een berg opreed als in de voorbije Ronde van de Provence. Aan hem om te bevestigen op de grote afspraken.