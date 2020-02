Merckx twijfelt niet meer: "Evenepoel kan drie weken Giro aan"

Remco Evenepoel debuteert dit jaar normaal gezien in de Ronde van Italië. Volgens Eddy Merckx kan hij meteen drie weken aan.

The Wolfpack zou er ook voor kunnen opteren om Evenepoel maar een deel van de ronde te laten rijden als voorproefje.

Zoals UAE-Team Emirates vorig jaar vooraf had gepland dat Jasper Philipsen maar de helft van de Ronde van Frankrijk zou rijden.

Maar Merckx ziet niet in waarom Evenepoel niet meteen drie weken zou aankunnen in een grote ronde. In een gesprek met Het Nieuwsblad blies Merckx nogmaals de loftrompet over Evenepoel na zijn demonstratie van donderdag.

“Zijn ploegmaat legde een hoog tempo op: niemand kon weg. En dan kwam Remco met die versnelling in de laatste vijfhonderd meter. We hebben ons bij zijn entree bij de profs afgevraagd of hij een grote versnelling zou kunnen trappen, maar dat is nu wel duidelijk. Remco heeft wat wij noemen een ‘grote koffer’, er zit heel veel kracht in die jongen.’’

“In Italië zijn de cols natuurlijk veel steiler dan wat we nu al hebben gekregen, de percentages liggen veel hoger. Maar op basis van wat hij nu al laat zien, zou het geen probleem mogen zijn. Ik zie ook niet in waarom hij geen wedstrijd van drie weken zou aan kunnen.”