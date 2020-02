Naast Evenepoel liet ook van der Poel zich opmerken in de Algarve: "Ik ben compleet verbaasd"

Niet alleen Remco Evenepoel deed donderdag in de Algarve van zich spreken. Ook dat andere rastalent, Mathieu van der Poel, verbaasde vriend, vijand en zichzelf door met de beste klimmers de Alto Da Foia op te rijden.

Van alle voorjaarsrenners was Mathieu van der Poel na Wellens, Van Avermaet de derde beste voorjaarsrenner die bovenkwam op de flanken van de Alto Da Foia, en dat amper in zijn tweede koersdag. Dat terwijl de Nederlander woensdag nog kloeg over zijn niveau.

"Ik snap er niks van. Dit is boven alle verwachtingen. In het begin van de klim leverde ik werk voor onze klimmer, maar die moest al vrij snel passen. Nadien ben ik zo lang mogelijk blijven aanklampen, omdat ik wist dat ik ging lossen. Ik heb kunnen rekken tot vier kilometer van het einde! Zeker niet slecht in zo'n deelnemersveld, want ik ben eigenlijk te zwaar gebouwd voor dit werk", beseft MVDP.