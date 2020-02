Remco Evenepoel heeft duidelijk plan klaar voor de Giro: "Hij wil het zelf ook"

Remco Evenepoel is uitstekend aan het seizoen begonnen. Hij heeft de ronde van San Juan op zijn naam gezet en deze week won hij een rit met een aankomst bergop in de Ronde van de Algarve tegen enkele toprenners.

Volgens Patrick Lefevere staat Evenepoel zelfs nog niet messcherp. "Hij moet pas echt scherp staan tegen de Giro. Tegen dan kan er nog twee kilo af denk ik. Evenepoel deelt deze mening", aldus Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Remco Evenepoel is uitstekend aan het seizoen begonnen. Eerder won hij in Argentinië al de ronde van San Juan en nu maakt hij het echte klimmers zoals Nibali en Thomas moeilijk in de Ronde van de Algarve. Ook in de Giro begin mei wil hij dus duidelijk iets laten zien.