🎥 Acht maanden na horrorcrash rijdt Christoper Froome opnieuw een koers: "Dit is waar we op gewacht hebben"

Weinig renners zullen zo blij geweest zijn om van start te gaan in de eerste etappe van de UAE Tour als Christopher Froome. In de dagen vooraf werd er al naar uitgekeken door de man zelf en Team Ineos. Het is zijn eerste koers sinds zijn verschrikkelijke val in juni 2019.

Op 12 juni zou Froome de tijdrit rijden in de Dauphiné, maar tijdens verkenning liep het verschrikkelijke mis. Froome was na een valpartij zwaar toegetakeld en her en der werd er zelfs gespeculeerd over het einde van zijn carrière. Maar kijk, acht maanden later staat hij er weer.

Het moest toch nog altijd maar gebeuren dat de viervoudig Tourwinnaar na die maandenlange revalidatie goed van start ging in de Emiraten en dat was deze ochtend het geval. Ze zijn daar overigens erg blij dat ze hem mogen ontvangen. Dat blijkt uit een tweet van de organisatie. "Dit is waar we op gewacht hebben! Christopher Froome terug op de fiets", klinkt het.

It's what we've been waiting for!@chrisfroome BACK ON A BIKE😎

Welcome back, Chris pic.twitter.com/q6JqqNIibQ — UAE Tour Official (@uae_tour) February 23, 2020

"Dit is waar ik maandenlang aan gedacht heb", had Froome vooraf gezegd. "Het gaat wel nog een tijdje duren om weer in vorm te geraken. Ik moet nog altijd werken op de kracht van het been dat ik blesseerde. Wel was het boeiend om van week tot week de progressie te zien."