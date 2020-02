Pure klasse: Remco Evenepoel zet de puntjes op de i in de Algarve

In de Ronde van Algarve stond op zondag de laatste etappe op het programma. Remco Evenepoel verdedigde in een tijdrit zijn leidersplaats.

In Lagoa werd een slottijdrit van 20.3 kilometer georganiseerd. Remco Evenepoel mocht als leider als allerlaatste aan zijn opdracht beginnen.

Yves Lampaert zette een eerste richttijd neer, tot Rohan Dennis daar nog eens meer dan een halve minuut van afhaalde.

Dubbelslag

Daarna was het wachten op de toppers voor het klassement om binnen te rollen. Evenepoel deelde zijn tijdrit goed in en won uiteindelijk, voor Dennis en Küng.

Door zijn zege in de tijdrit wint hij natuurlijk ook meteen het eindklassement. Het is al de tweede ronde die de jonge Belg (20) wist binnen te halen in 2020.