Worst wint beklijvend duel tussen Nederlandse toppers in Sluitingsprijs

In Oostmalle stond zondag de Sluitingsprijs op het programma. En dat leverde bij de vrouwen alvast een nagelbijter op.

Bij de vrouwen stond er een bijzonder interessante cross op het programma, waarbij we dezelfde hoofdrolspeelsters zagen als zaterdag in Leuven.

Denise Betsema en Annemarie Worst maakten er een beklijvend duel van, zoals ze ook al een robbertje uitvochten zaterdag.

Worst wint

En het resultaat? Dat was deze keer anders! Worst profiteerde in een zandstrook van een minder momentje bij Betsema en was ribbedebie in de laatste ronde.

Ze bekroont zo een seizoen van de degelijkheid met een extra zege. Betsema werd tweede, Van der Heijden maakte het Nederlandse feestje compleet. Sanne Cant werd vierde.