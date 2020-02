Belgische beloftenkampioen volgend jaar prof bij Pauwels Sauzen-Bingoal

Een triomf op het BK, dat is al iets waard. De beloftenwedstrijd in Antwerpen in januari was een echte nagelbijter, met Toon Vandebosch als winnaar. Het heeft het vertrouwen van Pauwels Sauzen-Bingoal in hem alleen nog doen toenemen.

Vandebosch zal in het seizoen 2020-2021 dan ook de stap zetten naar de profs. Dat heeft zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal bevestigd. Vanaf 1 september mag de veldrijder zich volwaardig prof noemen. Uitkijken hoe de beloftenkampioen zich staande houdt tussen de grote mannen. Ook de Nederlander Ryan Kamp zal overgeheveld worden van de beloften naar de elite. Zo is het huiswerk voor volgend seizoen meteen af. De acht renners die Pauwels Sauzen-Bingoal tijdens de voorbije campagne een overwinning bezorgden, blijven allemaal aan boord. Opvallendste vertrekkers zijn Daan Soete, Diether Sweeck en bij de vrouwen Jolien Verschueren.