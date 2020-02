Alaphilippe krijgt Dries Devenyns mee in steun in twee Franse eendagskoersen

Vele ogen zullen zaterdag gericht zijn op de Omloop Het Nieuwsblad, maar geen Julian Alaphilippe aan de start daar. De Fransman gaat proberen om eind februari en begin maart te scoren in zijn thuisland. Meer bepaald in de Ardèche Classic en de Drôme Classic.

De Faun-Ardèche Classic staat zaterdag op het programma, de dag waarop in ons land de Omloop afgewerkt zal worden. Wellicht zullen twee klimmetjes bepalend zijn voor de Ardèche Classic. Het is dus zeker een koers waar Alaphilippe in moet kunnen uitpakken.

Ook een dag later, in de Royal Bernard Drôme Classic, liggen er mogelijkheden om een stevige schifting door te voeren. Deceuninck-Quick.Step zal deze twee wedstrijden betwisten met exact dezelfde ploeg. Dries Devenyns is de enige Belg in de selectie. Naast hem en Alaphilippe starten ook João Almeida, Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Ian Garrison en Mikkel Honoré.

AMPER RECUPERATIETIJD

Davide Bramati ziet het alvast zitten. "Natuurlijk is Julian onze kopman, want de parcoursen liggen hem perfect, maar we kunnen ook rekenen op andere jongens die een sterke seizoensstart gekend hebben. Je krijgt amper een moment recuperatie in deze koersen, maar hebben er goede uitslagen behaald in het verleden en zijn gemotiveerd om ons uitstekende momentum te blijven lten duren", besluit de sportdirecteur.