Verrassing: onverwachte deelnemer aan Omloop Het Nieuwsblad

De Omloop Het Nieuwsblad heeft er een nieuwe grote naam bijgekregen. Onverwacht, maar wel leuk voor de organisatoren. Wout Van Aert rijdt zijn eerste koers van het seizoen op Belgische bodem.

Van Aert was niet verwacht op de deelnemerslijst van Jumbo Visma, maar werd er nu toch aan toegevoegd omdat het door het Corona Virus niet zeker is of de Italiaanse voorjaarskoersen gereden gaan worden.

Normaal gezien ging hij in de Strade Bianchi zijn eerste koers rijden, maar de ploegleiding wil dus anticiperen.