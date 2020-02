Jelle Wallays mist Omloop, andere Belg onzeker

Jelle Wallays zal zaterdag niet aan de start staan van de Omloop Het Nieuwsblad. De renner van Lotto-Soudal sukkelt met een knieblessure.

Edward Theuns is dan weer een twijfelgeval volgens de krant die zijn naam schenkt aan de Omloop. Hij brak zijn duim tijdens de Ronde van de Algarve.

Wallays stootte eind januari zijn knie tegen zijn stuur en liep daarbij een scheurtje in de pees van zijn quadriceps op.

“Het is een vervelende blessure, want de enige remedie is rusten”, aldus ploegdokter Maarten Meirhaeghe. “Zo’n scheurtje in een pees geneest ook trager dan een spierscheur. Jelle kan wel rustig fietsen, maar echt voluit trainen zit er nog niet in.”

Theuns hoopt wel nog te kunnen starten: “Dinsdag moest ik na twee uur trainen, terugkeren van de pijn. Uit onderzoek blijkt dat het bovenste kootje van mijn rechterduim is gebroken en ook mijn linkerknie staat nog steeds dik.”

“Daarom dat ik woensdag niet aanwezig was tijdens de verkenning met de ploeg. Ik hoop donderdag wel nog eens te kunnen testen om zo zaterdag toch aan de start te staan”, aldus Theuns.