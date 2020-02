Lampaert voor openingsweekend: "Ze proberen steeds om ons uit ons lood te slaan, maar The Wolfpack zit opnieuw aan twaalf overwinningen..."

Zaterdag wordt met de Omloop het Nieuwsblad het Vlaamse wielervoorjaar op gang geschoten. Yves Lampaert is er alleszins klaar voor.

Er rijden veel grote namen bij Deceuninck – Quick.Step, maar Lampaert voelt zich daardoor allerminst gevangen: "Ik heb mijn vrijheid afgedwongen de laatste jaren”, vertelde hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Ik sta gelijk met Stybar, Jungels en Alaphilippe - dat gevoel heb ik toch. De regel is simpel: de aanvaller wordt bij ons beschermd."

"Of wij nooit botsen? Zo lang er gewonnen wordt, komt het niet tot barsten. Op het moment dat we voor plaats tien koersen, zal het moeilijk worden. Maar dan is er nog altijd Patrick Lefevere om zijn stempel te drukken."

"Ze zeggen ieder jaar dat we minder sterk zijn, maar elk jaar winnen we meer dan ons deel van de koersen. Er wordt veel geprobeerd om ons uit ons lood te slaan, maar dat lukt niet. We zitten weeral aan twaalf overwinningen."

"Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet graag win. Maar geduld is een schone deugd, zeggen ze toch? Ik ben zeker dat ik in deze ploeg de meeste kans maak om te winnen."