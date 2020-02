Coronavirus slaat voor het eerst toe in het wielrennen: UAE Tour defintief gestaakt

Het peloton trekt niet verder door de Emiraten. De UAE Tour wordt met onmiddellijke ingang stopgezet. Dat heeft de organisatie beslist nadat twee Italiaanse stafleden positief getest hebben. Een abrupt einde dus van de rittenkoers, maar de gezondheid gaat voor alles.

Eens de besmetting van de beide stafleden vastgesteld werd, trad de organisatie kordaat op. "De beslissing om de ronde stop te zetten werd genomen om de veiligheid van alle deelnemers te garanderen", verklaarde het comité.

CONTROLES VOOR IEDEREEN

Per direct werden er ook acties ondernomen door de lokale autoriteiten om alle renners van alle ploegen te controleren op het coronavirus. Daarnaast zullen ook alle medewerkers van de organisatie en van de verschillende wielerploegen een screening ondergaan.

Indien er bij nog andere mensen uit de UAE Tour het virus wordt vastgesteld, is het niet ondenkbaar dat zij in quarantaine geplaatst zullen worden. Adam Yates had de UAE Tour tot dusver gedomineerd en stond met een minuut voorsprong aan de leiding in het klassement.