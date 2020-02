Wat kan Van Aert laten zien bij terugkeer op de weg? "Geen specifiek doel, maar ik start nooit om de hoop te vullen"

Zaterdag wordt er vooral gekeken naar namen als Trentin, Van Avermaet en Teuns in de Omloop Het Nieuwsblad. Achter de naam van Wout Van Aert staat een groot vraagteken.

In Het Nieuwsblad geeft de kopman van Team Jumbo-Visma een update over hoe ver hij al staat. “Op hoogtestage in Tenerife trainde ik dagelijks met Mike Teunissen en Amund Grondahl Jansen en voelde ik dat we alle drie een goed niveau haalden."

"Ik weet van mezelf ook dat ik steeds goed ben na een hoogtestage dus ik zie het wel zitten. Of ik een test gedaan heb? Niet echt. Geen herhaling van de testen die we in de winter deden. Er is niks getest. Mijn wattages zijn goed, ik heb alle trainingen kunnen doen zoals gepland."

Tot waar reiken de ambities van de 25-jarige renner? "Ik ga nooit starten in een koers om de hoop te vullen en dat ben ik ook in de Omloop Het Nieuwsblad niet van plan. Wat het plan is? Het klinkt misschien lullig, maar heb geen specifiek doel zaterdag.”