Haussler hoopt met veldritavontuur voordeel te doen in klassiekers: "Nu weet ik wat Mathieu & co doorstaan"

Het zijn niet alleen voor Dylan Teuns belangrijke weken bij Bahrein-McLaren. Heinrich Haussler staat voor het moment van de waarheid: naar eigen zeggen gaan de vijf belangrijkste weken van het seizoen voor hem in. De Australiër was tijdens de winter een opvallende deelnemer bij enkele crossen.

Haussler bekijkt het openingsweekend als een goede eerste test. "Als je nu bij de eerste twintig zit, zal je er ook in de volgende koersen staan. Als de prestaties er nu niet zijn, zal het in de volgende weken moeilijk worden. Voor mij zullen het goede weersomstandigheden zijn, voor anderen niet zo goed. Boven de 25 graden zie ik af. Daarom ben ik ook niet teruggekeerd naar Australië en ben ik in Europa gebleven."

UITSTEKENDE WINTER

Zijn uitstapje naar de cross was wel een opvallend manoeuvre. "Ik ben 36 jaar. Je word ouder, je moet dus in jezelf investeren. Begin januari lieten mijn team en trainer me vrij om te doen wat ik wou, zolang ik mijn uren op de fiets maar maakte. Ik heb één van de beste winters uit mijn carrière achter de rug. Ik vond het nog wel leuk om in de koude te rijden."

Het was een heuse ervaring. "Ik hou van de veldritten en om naar die wedstrijden af te zakken. Ik wist wel dat ik niet het niveau had van de anderen. Het zijn zo'n brutaal zware wedstrijden. Ik heb zoveel respect voor de mannen die dat doorlopend doen. Hun techniek en power is fenomenaal. Nu weet ik wat Mathieu & co doorstaan. Ik haal er zeker voordeel uit. Als ik bij de ploeg blijf, wil ik volgend jaar graag opnieuw enkele veldritten rijden."