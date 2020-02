Ook de wereldkampioen doet mee in de Omloop: "Dit kan een 'once in a lifetime' zijn"

De wereldkampioen is neergestreken in Vlaanderen. Ook Mads Pedersen verscheen in 't Kuipke op de ploegenvoorstelling, met die hele mooie trui van hem. Dit gevoel koesteren en van elke dag genieten is de boodschap voor hem.

Pedersen heeft ook echt wel uitgekeken naar de Omloop Het Nieuwsblad. "Ik ben gewoon blij om hier te zijn. Of het nu met de regenboogtrui is of in een andere trui. Ik heb al een tweehonderdtal keer gezegd dat er voor mij niets veranderd is."

TRUI STAAT IEDEREEN GOED

Desondanks zijn vele ogen wel op hem gericht sinds de Deen wereldkampioen werd. "Iedereen houdt natuurlijk van deze trui. Soms zeggen mensen mij dat de trui mij goed staat. Dan zeg ik: 'Ja, natuurlijk, die staat iedereen goed'. Van elke dag moet je wel genieten. Dit kan een once in a lifetime zijn. Ik ben blij dat ik de wereldtitel op mijn palmares heb kunnen zetten."

Zijn grootste overwinning behaalde Pedersen in Yorkshire in apocalyptische omstandigheden. Zo erg is het in Vlaanderen niet gesteld, al zijn de rukwinden niet om vrolijk van te worden. "Bij mij thuis in Denemarken is het beter weer dan hier. Het is hier een tikje slechter."