Wout van Aert is back: "Moeilijk een specifieke doelstelling uit te spreken"

Er was al zijn terugkeer als crosser en nu is hij ook opnieuw volwaardig wegrenner. Wout van Aert is immers van start gegaan in de Omloop Het Nieuwsblad. Door het coronavirus, maar ook omdat hij in orde is.

Over de weersomstandigheden maakte Van Aert zich aan de start in Gent weinig zorgen. "De temperatuur is nu ook weer niet zo koud", nuanceerde de man die start aan de Omloop omdat het coronavirus wel eens andere koersen kan afgelasten. Al is dat ook slechts een deel van het verhaal. "In de eerste plaats start ik omdat ik op stage wel voelde dat het vlot ging en ik klaar ben om te koersen."

Dat is al één ding. Voorspellen hoe ver hij kan geraken is een andere zaak. "Het is een beetje afwachten. Het is moeilijk om een specifieke doelstelling uit te spreken. Ik hoop wel in de finale te geraken. Met Mike Teunissen, Amund Grondahl Jansen en ik hebben we drie mannen die daar capabel voor zijn."

Het is voor Van Aert natuurlijk geen ramp moest hij er niet meer bij zijn op het einde. Het legt zichzelf dan ook geen druk op. "Het blijft natuurlijk een eerste keer. Het was niet voorzien dat ik hier zou rijden. Laten we dus maar kijken hoe het verloopt."