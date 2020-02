Wout van Aert kan terugblikken op geslaagde terugkeer op de weg: "Ik probeerde nog om weer vooraan te geraken"

Een elfde plaats bij zijn terugkeer als wegrenner na die lange afwezigheid: daar mag Wout van Aert gerust tevreden over zijn. Het was ook nog niet alles, want Van Aert was erg actief tijdens het verloop van de koers.

Uiteindelijk was het met Mike Teunissen wel een ploegmaat die in de goede vlucht zat. "Het ging heel goed", vertelde Van Aert over zijn wedstrijd. "De ploeg verkeerde altijd in een goede situatie. Het is jammer dat Mike het tempo niet meer kon volgen op de Muur."

Een poging om het geweer nog van schouder te veranderen draaide op niets uit. "Op dat moment kon mijn groep niet meer terugkeren naar de kop van de koers. Ik probeerde nog wel om weer vooraan te geraken, maar er was onvoldoende steun."

GEEN GELUK

Dat neemt niet weg dat Van Aert en Jumbo-Visma met een goed gevoel de Omloop beëindigden. "De hele ploeg heeft goed gereden. We hebben laten zien dat we klaar zijn voor de klassiekers. In zulke koersen moet je ook een beetje geluk hebben. Dat was niet het geval."