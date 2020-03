Yves Lampaert reageert na aanrijding door ... volgauto Trek-Segafredo

Yves Lampaert werd zaterdag nog tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, een dag later zag hij zijn ploegmaat Kasper Asgreen winnen. Maar in het begin van de rit was er toch even een probleem voor de renner, die werd aangereden door ... een volgauto van Trek.

Yves Lampaert moest na een plaspauze terugkeren naar het peloton en werd daarbij vroeg in koers aangereden, met schaafwonden op de dij tot gevolg. Kan moeilijk dankjewel zeggen "Het was een volgauto van Trek-Segafredo die me omver reed toen ik aan het terugkeren was na een plaspauze." "Het zal wel niet opzettelijk geweest zijn, maar ik kan ook moeilijk dank u zeggen voor die actie. Ik had er behoorlijk wat last van, maar in het laatste uur ging het beter."

