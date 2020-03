Ploegleider Lotto-Soudal na teleurstellend openingsweekend: "Eén resultaat en we zijn vertrokken"

Als je enkel naar de uitslagen kijkt, heeft Lotto-Soudal er een zeer pover openingsweekend opzitten. Toch blijft ploegleider Frederik Willems positief.

De Belgische formatie heeft het al een eeuwigheid moeilijk om te scoren in het Vlaamse openingsweekend. Dat was dit jaar niet anders.

"Louter op basis van de resultaten, kunnen we niet tevreden zijn", vertelde Willems aan Het Laatste Nieuws.

"We zijn iets te karig beloond voor de geleverde inspanningen. In de Omloop sleepten we nog een ereplaats uit de brand (Philippe Gilbert werd achtste, red). In Kuurne ontbrak die jammer genoeg. Dat had een veel eerlijker beeld gegeven van onze koers."

"Want ik zag vooral ook een sterker, agressiever, gretiger en veel aanweziger middenveld dan de voorbije jaren.”

“Brian Van Goethem imponeerde in Kuurne. Brent Van Moer is dan weer een veelbelovende, jonge kerel met een grote motor die de klassieke coureur in hem nog volop moet ontdekken. En ook Nikolas Maes werkte ondanks het persoonlijke drama dat hij meemaakte twee fantastische wedstrijden afwerken."

“Tim Wellens en Philippe Gilbert waren wat ziekjes. Geef ons kerngezonde kopmannen en zet daar nog Jasper De Buyst bij en we staan straks, in de klassiekers, echt wel op ons sterkst. Eén topresultaat en we zijn vertrokken”, besloot Willems.