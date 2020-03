Rijdt Van der Poel de Strade Bianche? "Dan heeft het geen zin"

Mathieu van der Poel moest ziek afzeggen voor de Omloop Het Nieuwsblad. Intussen is de Nederlander genezen.

De verkenning van de Ronde van Vlaanderen laat hij aan zich voorbijgaan. Wat hij de volgende dagen gaat doen, is nog niet duidelijk.

De Strade Bianche is een optie, maar er zijn twee problemen. Eén: het is nog niet zeker of de Strade Bianche wel zal doorgaan door het Coronavirus. Twee: bij Alpecin–Fenix beseffen ze dat de Italiaanse wedstrijd loodzwaar is.

"Het heeft geen zin om een halffitte renner naar zo'n zware wedstrijd te sturen", vertelde de ploeg aan Het Laatste Nieuws. "Enkel als Mathieu in staat is een deftige wedstrijd te rijden, zal hij gaan."

Als Van der Poel de Strade niet kan of mag rijden, vertrekt hij woensdag met de rest van de ploeg op een extra stage naar Benicasim in Spanje.