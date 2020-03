📷 Ondertussen in quarantaine: Ulissi kan niet naar zijn pasgeboren dochter, Sinkeldam vraagt om een PlayStation

Terwijl er in Europa gediscussieerd wordt over de koersen die al dan niet moeten doorgaan, is het al een kleine week geleden dat de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (UAE Tour) is stilgelegd omwille van een uitbraak van het coronavirus.

De ploegen waar besmettingen werden ontdekt moesten in het Midden-Oosten in quarantaine blijven. Het gaat om Team UAE, Cofidis, Gazprom en Groupama-FDJ. Van eerstgenoemde wielerformatie is sprinter Fernando Gaviria, voorheen Quick-Step, hoogstwaarschijnlijk besmet met het coronavirus. De renners zitten vast in hun hotel en vervelen zich te pletter. Maar het kan nog erger. Zo kon de Italiaan Diego Ulissi, een ploegmaat van Gaviria, niet aanwezig zijn bij de geboorte van zijn dochtertje. Hij kan haar en zijn vrouw daarna evenmin een bezoek brengen. De quarantaine wordt wellicht pas opgeheven op 14 maart. Benvenuta Anna!!!!! Il parto è andato benissimo stanno entrambe bene!! Non vedo l ora di abbracciare le mie donne!! Arianna Lia Anna ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/q7WOekkDrX — Diego Ulissi ★★★ (@DiegoUlissi) March 3, 2020 Ook buiten fietsen zit er niet in voor de beroepswielrenners, dus moeten ze op zoek naar andere bezigheden. Ramon Sinkeldam van FDJ-Groupama liet zijn haar al knippen door ploegmaat Arnaud Démare, deed de strijk en vroeg aan zijn twittervolgers om een PlayStation om de tijd te doden. Wie zelf wat tijd te doden heeft kan terecht op de sociale media-accounts van de renners. #quarantainelife day 6 pic.twitter.com/oh04c04hhn — Ramon Sinkeldam (@RSinkeldam) March 4, 2020 Woensdag kregen de renners van FDJ eindelijk hun materiaal. Met hun fiets konden ze zo op het balkon wat kilometers afleggen, op de rollen weliswaar. Geen ideale voorbereiding op de rest van het seizoen...