Coronavirus houdt wereldkampioene van de baan, Mitchelton-Scott rijdt geen koersen meer tot 22 maart

Mitchelton-Scott publiceerde woensdagnamiddag een persbericht waarin het aankondigde dat het tussen 4 en 22 maart niet aan de start zal verschijnen van de Strade Bianche (mannen en vrouwen), GP Industria (mannen), Parijs-Nice (mannen), Tirreno-Adriatico (mannen) Ronde van Drenthe (vrouwen), Danilith Nokere Koerse (vrouwen) Milan-San Remo (mannen) Trofeo Alfredo Binda (vrouwen).

"We willen niet liever dan koersen, maar als organisatie zijn we ervan overtuigd dat deze beslissing de beste is om voor onze renners en het personeel in te staan." De afwezigheid van de wielerformatie houdt in dat wereldkampioene Annemiek Van Vleuten niet zal koersen. Bij de mannen rijden onder meer Durbridge, Albasini, Bauer en de gebroeders Yates voor de Australische werkgever.

No @StradeBianche for our team and for now no races till after 22nd of March. Read statement for more info 👇. Very sad because I was very much looking forward to race. Difficult decision to make but thanks @MitcheltonSCOTT for putting everyones health above all. https://t.co/V7g56MUwyM