Corona-virus heeft ook impact op het programma van zieke Mathieu van der Poel, dit zijn de plannen van wereldkampioen veldrijden

Mathieu van der Poel moest de Omloop Het Nieuwsblad missen door ziekte, het Corona-virus brengt nu ook de Strade Bianche en Milaan - San Remo in gevaar. Wat gaat de Nederlander doen, die ook de verkenning van de Ronde van Vlaanderen aan zich moest laten voorbijgaan?

Mathieu van der Poel heeft zijn besluit genomen en trekt met de ploeg mee op stage in het Spaanse Bencassim.

Stage & Catalonië

Daar was sowieso al een stage voorzien voor de renners die niet naar Italië zouden reizen om er te koersen, maar ondertussen is duidelijk dat de kans erg klein wordt dat de Italiaanse koersen zullen doorgaan.

De Ronde van Catalonië van 23 tot 30 maart is sowieso een doel voor de Nederlander, zijn team Alpecin-Fenix staat ook nog aan de start van de Ronde van Drenthe (14/3), Nokere Koerse (18/3) en de GP Denain (19/3). Of VDP daar iets van zal meepikken is volgens Het Laatste Nieuws nog niet bekend.