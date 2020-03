Naast Strade Bianche al één andere Italiaanse koers met zekerheid ook afgelast

Italië is momenteel het epicentrum van de wereld. Op sportgebied dan vooral over wat er niet gebeurt. Over de Strade Bianche is komend weekend al het doek gevallen. De vraag is nu: wat met de andere Italiaanse wielerwedstrijden?

In de eerste plaats wordt er dan gedacht aan Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Die zijn nog iets verderop ingepland op de kalender dan de GP Industria e Artigianato. Die wedstrijd was immers voorzien voor zondag 8 maart. Dat is ondertussen niet langer het geval. Organisator RCS Sport heeft immers besloten om ook de GP Industria te annuleren. Geen verrassing uiteraard nadat de Strade Bianche al afgelast werd. Er zal komend weekend dus helemaal niet gekoerst worden in Italië. Vorig jaar reed Maximilian Schachmann naar de overwinning in de GP Industria.