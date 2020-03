Boonen weet wat ergste is voor peloton aan heisa rond coronavirus: "Renners zijn dwangmatig, ergens is dat logisch"

Geen extra uitspraken over een mogelijke comeback. Wel kruipt Tom Boonen al eens in het hoofd van de profrenners, die nu geconfronteerd worden met koersen die wegvallen vanwege het coronavirus. Boonen kan goed begrijpen dat dat aan sommigen gaat vreten.

Een optie kan zijn om een extra stage in te lassen. "Het vooruitzicht van nog maar eens een trainingskamp, nadat je een hele winter niks anders gedaan hebt, zal niet motiverend werken", analyseert Boonen in HLN. "Je moet het niet alleen mentaal kunnen blijven opbrengen, een renner heeft ook wedstrijden nodig voor zijn zelfvertrouwen. Je wil weten waar je staat."

Weinigen worden er blij van als ze dat niet weten. "Onzekerheid is een ziekte onder renners. Renners zijn twijfelaars. Je zou ze eens bezig moeten zien op de ploegbus, als het kwakkelweer is. Wat ze allemaal vastpakken, aantrekken en weer uitdoen... Zeven zenuwpezen die mekaar nog zotter maken. Onzekerheid houdt je tegelijk alert. We zijn van nature angstig en onzeker en dat houdt ons scherp."

Een koers winnen is zo moeilijk

Daarin kan men natuurlijk ook ver gaan. "Renners zijn dwangmatig. Als iets werkt, dan herhaal je dat. Ergens is dat logisch. Een koers winnen is zo moeilijk, zelfs de allerkleinste details zijn belangrijk, echt alles moet perfect zijn."

Er zijn ook nog andere alternatieven mogelijk op de kalender. "Ik lees dat ze bij CCC van plan zijn om nog een paar kleinere koersen te rijden. Goed zo zou ik zeggen, het kan dat laatste extraatje zijn dat ze nodig hebben. Je moet niet neerkijken op die wedstrijden: competitie is competitie. In zo'n klein 'koerske' word je gedwongen om mee te doen."

Dit verhaal heeft twee kanten

Het zal natuurlijk niet hetzelfde zijn als Parijs-Nice of de Tirreno rijden, bij goed weer altijd de ideale voorbereiding op de grote klassiekers. Maar wat bij slecht weer? "Veel renners zitten nu tegen hun topvorm aan, dat wil zeggen dat ze heel scherp staan en sneller ziek worden: als je zeven dagen moet koersen in de regen en de kou, kan het zijn dat zo'n rittenkoers je weerstand opeet. Dit verhaal heeft dus twee kanten."