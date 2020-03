Evenepoel hongerig als altijd: "Zo wordt het moeilijk om ons record te verbreken"

De teller van Deceuninck-Quick.Step staat momenteel op veertien overwinningen. Evenepoel won er al drie.

"Met al die afgelastingen wordt het moeilijk om ons record te verbreken”, tweette Evenepoel. The Wolfpack won vorig jaar 68 wedstrijden. Of ze dat record dit jaar kunnen breken is nog maar de vraag.

