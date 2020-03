🎥 Lotto Soudal wil scoren in Parijs-Nice en heeft vooral goede kans in tweede en derde etappe

Voor de deelnemers in Parijs-Nice kan de aandacht weer volop naar de koers gaan. Lotto Soudal komt er aan de start met Caleb Ewan als één van de grote troeven. De Australiër denkt dat hij het vooral zal moeten hebben van rit twee en drie. De eerste dag belooft lastig te worden.

Eerst en vooral is het natuurlijk goed nieuws dat het opniew over wielrennen kan gaan. "Het zal goed doen om terug te kunnen koersen", zegt Caleb Ewan. "Het is een rare week geweest, ik ben blij dat de koers kan doorgaan."

De spurter van Lotto Soudal heeft de eerste rit alvast verkend. "Ik denk dat het een lastige etappe gaat zijn. De laatste zestig kilometer zijn heuvelachtig." Heeft hij zelf kans om te winnen? "Het hangt er vanaf hoe de rit verloopt, met de wind en andere weersomstandigheden. De rit is op zich redelijk zwaar. Als er dan nog eens slecht weer bijkomt, is het nog zwaarder."

🎥 Pre-race thoughts of our @CalebEwan ahead of the opening stage in 🇫🇷 #ParisNice pic.twitter.com/YzLNxbttS0 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 8, 2020

Ewan sluit dus niet helemaal uit dat hij meedoet voor de zege in Plaisr, maar ziet grotere opportuniteiten de komende dagen. "Het is dus een beetje onzeker, maar de volgende twee ritten zijn wel vlak en dus kansen voor sprinters."