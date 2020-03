🎥 Vlogger smokkelt PlayStation binnen in hotelkamer Sinkeldam om quarantaine draaglijker te maken

Ramon Sinkeldam zat in de selectie van Groupama-FDJ voor de UAE Tour. Als gevolg moest de Nederlander lange tijd in quarantaine blijven. Hij en zijn ploegmaats hebben pas onlangs hun hotel mogen verlaten. In de tussentijd hebben Sinkeldam en Démare wel PlayStation kunnen spelen.

De bedoeling van een verblijf in quarantaine is uiteraard om op de eigen kamer te blijven en ook zo weinig mogelijk contact te hebben met de buitenwereld. Dat hield de Nederlandse vlogger Bas Tietema niet tegen om zijn landgenoot uit de nood te helpen.

Can somebody send a PlayStation to our hotel? We can compete on high level FIFA20 since cycling races are not possible coming weeks😒😜🙏 — Ramon Sinkeldam (@RSinkeldam) March 4, 2020

Sinkeldam had een oproep gelanceerd op Twitter om de verveling tegen te gaan. Graag had hij dat iemand een PlayStation opstuurde naar het hotel waar hij en zijn team verbleven. Sinkeldam had wel zin in een spelletje FIFA20. Wellicht was het grotendeels als grap bedoeld en had de renner niet gedacht dat er iemand op zou reageren, maar dat was buiten Bas Tietema gerekend.

Die slaagde erin om een PlayStation tot in de kamer van Sinkeldam te smokkelen en maakte er een mooi filmpje van. Sinkeldam was er alleszins enorm blij mee. Zo wisten hij en zijn kamergenoot Arnaud Démare wat gedaan tijdens hun dagen in quarantaine.