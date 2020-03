Kopman Jumbo-Visma is eindelijk genezen en is klaar voor zijn wielerseizoen: in deze wedstrijd zal hij starten

Tom Dumoulin is terug. De Nederlander is genezen en hij is klaar om opnieuw wedstrijdritme op te doen. Normaal komt hij aan de start van Volta a Catalunya. De wedstrijd vindt plaats van 23 tot en met 29 maart.

Het is al een tijd geleden dat we Tom Dumoulin nog eens hebben zien deelnemen aan een wedstrijd. Hij liep namelijk een knieblessure op in de Giro en daardoor moest hij afhaken in de Dauphiné. Dit seizoen was hij dan weer geveld door ziekte.