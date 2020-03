Bij Nokere Koerse en E3 hopen ze vurig dat alles kan doorgaan: "We kunnen niet meer terug"

Op verschillende plaatsen ter wereld krijgt men te maken met afgelastingen of beperkingen voor sportevenementen. En dat terwijl de rest van het Vlaamse voorjaar zich binnenkort aandient. Wat bijvoorbeeld met Nokere Koerse en de E3 BinckBank Classic.

Mensen uit de organisatie van beide wedstrijden stonden Sporza te woord over de situatie. "We gaan ervan uit dat Nokere Koerse gewoon kan doorgaan", zegt Robrecht Bothuyne over de wedstrijd die volgende woensdag op de kalender staat. "We nemen heel wat maatregelen om de gezondheid en veiligheid van de renners, medewerkers en fans te verzekeren."

AFGELASTING GROTE RAMP

Dat vertaalt zich vooral in de mogelijkheid om de handen te ontsmetten en het afschermen van de renners tegenover publiek. "We zijn volop bezig met de opbouw, want komend weekend is er al de wedstrijd voor junioren. We kunnen niet meer terug." En wat als de koers toch niet mag doorgaan? "Dat zou voor onze vzw een grote ramp zijn."

BESLISSING REGERING

Jacques Coussens van de E3 spreekt zich nog niet uit over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd van en naar Harelbeke. Daar hebben ze natuurlijk ook nog wat meer tijd voor. "De situatie verandert elke dag. Straks beslist de regering misschien dat er maar 500 in plaats van 1000 mensen in één ruimte mogen zijn. Hopelijk komen ze niet met het allerslechtste nieuws."

Zou het geen oplossing zijn om de koers te laten doorgaan zonder de gekende VIP-tenten? "Alles is denkbaar, maar die VIPs horen er hier in Vlaanderen wel bij. Onze inkomsten hangen daar voor een groot deel vanaf", besluit Coussens.