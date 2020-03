Campenaerts heeft lessen getrokken na Yorkshire en met oude, nieuwe coach technisch zaken bijgesteld

In de aanloop naar de voorbije sprints liet Victor Campenaerts zich al eens opmerken aan de kop van het peloton om zijn deel van het werk te doen. Nu komt het echte werk er voor hem aan met de tijdrit in Parijs-Nice. Zijn insteek: technische fouten vermijden en niet te veel aan Tokio denken.

Campenaerts had natuurlijk veel minder onder druk gestaan als hij in die ene bocht op het WK niet was onderuit gegaan. "Ik heb op mijn bochtentechniek getraind", zegt de NTT-renner in HLN. "Om te voorkomen dat ik nog een keer val zoals op het WK. Ik heb samengewerkt met een Spaanse coach die nog voor Lotto-Jumbo heeft gewerkt, toen ik daar reed."

VALPARTIJEN GEANALYSEERD

Samen hebben conclusies getrokken. "We hebben mijn valpartijen geanalyseerd op de belangrijke momenten. De reden die steeds terugkeert, is dat ik te veel over mijn zwaartepunt ga hangen. Terwijl ik gewoon netjes boven dat zwaartepunt moet blijven."

REMMEN MET VOORREM

De coach deed Campenaerts een opvallende suggestie. "Hij zei: rijd 50 km/u en trek dan vol aan je voorrem. Ik dacht, dat is levensgevaarlijk. Maar dat is het dus niet. Als je je voorrem aanraakt, ga je alleen overkop bij 5 km/u en niet met volle snelheid."

In Parijs-Nice doet zich een eerstvolgende gelegenheid voor om zich te meten voor andere Belgen - en concurrenten dus - voor een plek in de olympsiche selectie. "Ik denk niet aan een olympisch ticket nu. Als ik optimaal presteer, zal ik dat ticket wel krijgen."