Prudhomme optimistisch over Parijs-Nice en de Tour: "Enkel twee wereldoorlogen hebben Tour kunnen stoppen"

Zelfs in de wedstrijden die wel van start gaan, blijft het coronavirus enorm veel beheersen. Neem nu Parijs-Nice. Het gonst in het peloton dat de rittenkoers elke dag kan afgelopen zijn. Christian Prudhomme heeft echter goed nieuws te melden.

"Ik kan zeggen dat we garanties gekregen hebben dat Parijs-Nice honderd procent zeker zal arriveren in Nice", onthult Prudhomme aan Le Parisien. Daar bestonden onder de renners onderling de voorbije dagen grote twijfels over. Ondertussen zien de podiumceremonies er wel heel wat soberder uit, zonder publiek. "Het zijn buitengewone maatregelen voor buitengewone omstandigheden. Het publiek begrijpt het."

VELDSLAGEN WINNEN

Prudhomme heeft overigens al met heel wat kopzorgen gezeten over Parijs-Nice. "Op een gegeven moment dacht ik dat Parijs-Nice niet zou doorgaan. Na de aankomst van de eerste etappe, zei ik tegen mezelf: 'We hebben de eerste veldslag gewonnen, maar er volgen nog zeven.'"

Eerder op de dag was de Tourbaas ook al te gast bij France Télévisions. Daar werd hem ook gevraagd naar 's werelds belangrijkste rittenkoers. "Enkel twee wereldoorlogen hebben de Tour kunnen stoppen", was zijn reactie.