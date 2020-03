Drastische maatregelen tegen coronavirus: alle koersen uit Vlaamse voorjaar tot 3 april geannuleerd

Tijdens een Veiligheidsraad heeft de federale regering samen gezeten met de leiders van de deelstaten en in overleg met de wetenschappers drastische maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Eén van de gevolgen is dat er in Vlaanderen tot 3 april niet gekoerst kan worden.

Op een persconferentie na de Veiligheidsraad heeft eerste minister Sophie Wilmès verklaard dat alle sportactiviteiten tot 3 april geannuleerd worden worden. De Vlaamse koersen die deze maand nog op het programma stonden, gaan dus niet door. Er kan dus met zekerheid een streep getrokken worden door Nokere Koerse, de Bredene Koksijde Classic, Brugge-De Panne, de E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen is voorzien voor 5 april. Over Vlaanderens Mooiste zal later dus nog een beslissing genomen worden.